RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зной до +34 и дожди с грозами. Где сегодня ждать осадки

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 4 августа, в Украине будет достаточно жарко. При этом, несмотря на жару, не обойдется без дождей, причем даже с грозами, правда не везде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем 29-34°, на крайнем западе страны 23-28°; в Карпатах днем 21-26°", - говорится в сообщении.

Что касается осадков, то в большинстве западных областей, днем и в Житомирской области ожидаются переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

"На остальной территории малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с", - добавили синоптики.

Погода на выходных

Как рассказывала синоптик Наталья Диденко, в течение субботы-воскресенья жара усилится до +32..+35 градусов.

"В Украине также на выходных будет сильная жара, +32...+38 градусов, на западе немного легче, +25...+30 градусов, а в воскресенье иногда даже +24...+27 градусов", - отметила синоптик, добавив, что уже с 7 августа температура воздуха начнет снижаться.

Погода в августе в Украине

В этом году температура воздуха в августе 2023 года будет выше нормы. В частности, средняя месячная температура предполагается +20...+25 градусов тепла, в Карпатах +16...+18 градусов. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогодаПогода в Киеве