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Жара до +31, местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 17.08.2026 Пн
1 мин
Где ждать дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 17 августа (Getty Images)

В Украине сегодня, 17 августа, ожидается жаркая погода, местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областей днем местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °; днем 26-31°.

Фото: какой будет погода в Украине 17 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем по области местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 26-31°, в Киеве около 30°

Напомним, ранее синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара - в начале следующей недели температура будет местами достигать +33 градусов.

Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и понижение температуры воздуха.

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