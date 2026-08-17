Жара до +31, местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 17 августа, ожидается жаркая погода, местами возможны кратковременные дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.
Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областей днем местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °; днем 26-31°.
Фото: какой будет погода в Украине 17 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем по области местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 26-31°, в Киеве около 30°
Напомним, ранее синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара - в начале следующей недели температура будет местами достигать +33 градусов.
Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и понижение температуры воздуха.