Жара до +31, местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь в большинстве западных и северных областей днем местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20 °; днем 26-31°.

Фото: какой будет погода в Украине 17 августа (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность. Днем по области местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 26-31°, в Киеве около 30°