Рятувальники попередили про пориви вітру в Київській області

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру", - йдеться в повідомленні.

Раніше синоптики розповіли, що сьогодні, 3 травня, в Україні очікуються дощі та грози в яких областях. Так негода буде на сході країни і частині центральних і південних областей. При цьому температура повітря буде місцями доходити до +24 градусів.

Також в Укргідрометцентрі спрогнозували, що у травні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні 15-18 градусів, в горах 11-13 градусів тепла Це на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень.