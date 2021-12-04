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Рятівники попередили про лавини в Карпатах

Автор: Олександр Білоус

Державна служба з надзвичайних ситуацій України попередила про можливе сходження лавин у Карпатах. Небезпека виникла через сильні снігопади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву, 4 грудня у високогір'ї Івано-Франківської області, а 4-5 грудня у високогір’ї східної частини Закарпатської області утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що у Карпатах температура повітря опуститься до -15 градусів. Також очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. У ДСНС просять мандрівників і місцевих жителів не ходити в гори.

Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що станом на ранок 4 грудня на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря - 16 градусів морозу.

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Снігопад