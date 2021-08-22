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Рятувальники перейшли на посилений режим роботи до Дня незалежності

Автор: Анастасія Рокитна

Рятувальники перейшли на посилений режим роботи до Дня незалежності України. В цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи, а також у міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Київ".

Крім того, проводяться роботи щодо попередження виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій, дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки з обслуговуючим персоналом на об’єктах, що будуть задіяні до проведення заходів.

Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 рятувальників та 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів.

Нагадаємо, у День незалежності метро та транспорт у Києві працюватимуть на дві години довше.

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День незалежності України