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Рятувальники перейшли на посилений режим, залучили авіацію

Автор: РБК-Україна

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій у період відзначення Різдва працюватимуть у посиленому режимі. Для забезпечення швидкого реагування на надзвичайні події залучили літак АН-26.

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Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у своєму Telegram-каналі.

У кожній області рятувальники посилили моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, а також проводять профілактичну роботу з населенням.

"Також здійснюється посилений моніторинг пожежної ситуації на об'єктах з масовим перебуванням людей", - додали в МВС.

Нагадаємо, сьогодні синоптики попередили про негоду в Україні. Станом на сьогоднішній ранок через негоду без електропостачання були понад 200 населених пунктів у шести областях країни.

Додамо, у середу через негоду в Україні сталася понад тисяча ДТП. В результаті автомобільних аварій загинули 13 людей.

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