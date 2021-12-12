Рятувальники через негоду посилили моніторинг обстановки в областях

За інформацією Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області, у зв'язку з несприятливими погодними умовами тимчасово з 17:00 обмежено рух великовагових транспортних засобів на дорогах в межах області, а саме:

Н 09 "Мукачево-Київ" (на ділянці Яблуниця - Івано-Франківськ);

Н 10 "Стрий - Чернівці - Мамалига";

Р 21 "Долина-Хуст";

Р 24" Татарів - Кам'янець-Подільський " (на ділянці Татарів - Коломия).

Аеропорти та залізничне сполучення працюють у штатному режимі.

Від ДСНС (13 осіб та 3 одиниці техніки) здійснено 3 залучення для прибирання 4 повалених дерев в Івано-Франківській області.

Для забезпечення проїзду на дорогах країни від Укравтодору залучено 1 тисячу 380 осіб і 998 одиниць техніки.

Станом на 20:30, за інформацією Укренерго, знеструмлених населених пунктів немає. За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений.