Рятувальники в Карпатах закликають утриматися від походу в гори

Через погіршення погоди в Україні у Карпатах рятувальники закликають утриматися від походу в гори. Про це йдеться в повідомленні Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хмарно і заметіль, а видимість обмежена до 20 метрів. Вітер південно-західний 15 м/с з поривами до 20 м/с. Температура повітря -8.

"Увага! Туристам слід утриматися від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищує півтора метра. Також більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 см, на сніголавинній станції Плай висота снігового покриву становила 31-76 див.

Напередодні закарпатські рятувальники на другий день відшукали в Карпатах заблукалих туристів. До цього 23 лютого рятувальникам повідомили про те, що в районі гори Петрос Рахівського району, заблукала група туристів з п'яти осіб. Пошукові роботи були ускладнені темним часом доби, хуртовиною і значною лавинною небезпекою. Через це пошуки на деякий час припинялися.