Рятувальники дістали тіло з уламків зниклого літака з футболістом

Фото: Еміліано Сала (instagram.com/emilianosala9)

Тіло в складних погодних умовах діставали з допомогою дистанційно керованої техніки

Пошуковики витягли тіло з уламків зниклого над Ла-Маншем літака, в якому летів футболіст "Кардіфф Сіті" Еміліано Сала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Чиє це тіло - футболіста або пілота - поки не уточнюється.

Як повідомляється, тіло з води в складних погодних умовах діставали з допомогою дистанційно керованої техніки.

Зазначимо, що літак вилетів з французького Нанта в столиці Уельсу Кардіфф ввечері 21 січня - за кілька днів до зникнення літака Сала перейшов з французького "Нанта" в "Кардіфф Сіті" за рекордні для клубу 15 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на місці аварії літака, що перевозив футболіста англійського клубу Cardiff City, аргентинця, Еміліано Салу, виявлено тіло.

Раніше у ході пошукових робіт був виявлений літак, на борту якого міг перебувати футболіст Еміліано Сала. Літак лежить на дні протоки Ла-Манш, родичам нападника Еміліано Сала вже повідомили про знахідку. Так, зниклий легкомоторний літак Piper PA-46 Malibu, на якому летів нападник Еміліано Сала, виявлений на дні протоки Ла-Манш.