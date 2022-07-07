Рятувальники проводитимуть навчання для добровольчих батальйонів
ДСНС на безоплатній основі проводитиме короткострокові навчання та інструктажі для учасників добровільних формувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника КМУ у ВРУ Тараса Мельничука.
За його словами, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, юридичним особам надаватиметься можливість заохочувати членів добровільних формувань за виконання допоміжних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, депутати ініціювали створення комісії при Міністерстві внутрішніх справ України з питання "працевлаштування" бійців добровольчих батальйонів в Національній поліції.
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