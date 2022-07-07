ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Рятувальники проводитимуть навчання для добровольчих батальйонів

Новость на русском →
Україна, Четвер 07 липня 2022 17:51
Рятувальники проводитимуть навчання для добровольчих батальйонів Фото: ДСНС проводитиме навчання для добровольчих батальйонів (ДСНС)
Автор: Євгеній Прокопенко

ДСНС на безоплатній основі проводитиме короткострокові навчання та інструктажі для учасників добровільних формувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника КМУ у ВРУ Тараса Мельничука.

За його словами, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, юридичним особам надаватиметься можливість заохочувати членів добровільних формувань за виконання допоміжних робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, депутати ініціювали створення комісії при Міністерстві внутрішніх справ України з питання "працевлаштування" бійців добровольчих батальйонів в Національній поліції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
У Раді пропонують мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни
DAILY
Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника