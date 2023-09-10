Наследница сестер Уильямс обыграла Соболенко в финале US Open

US Open, женщины, финал

Гауфф – Соболенко – 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

19-летняя американка одолела сопротивление белоруски Соболенко в трех сетах. Путь к триумфу был тернист. В первой партии после одного брейка против троих у соперницы Гауфф "горела" 2:5 и уже не смогла отыграться.

Впрочем, хозяйка кортов сумела реабилитироваться в двух последующих сетах. Во втором ключевым стал четвертый гейм. При счете 2:1 в свою пользу Гауфф сумела набрать очко на подаче белорусской теннисистки и получила стратегическое преимущество. Им она и воспользовалась, закрыв сет за 44 минуты.

Короче на две минуты стала третья партия. Здесь американка шокировала Соболенко двумя брейками в стартовых геймах и быстро повела 4:0. В конце концов, за весь сет Гауфф позволила белоруске набрать всего два пункта и завершила матч чемпионским геймом "под ноль".

Для американской теннисистки победа на родной земле стала первой в карьере на турнирах "Большого шлема". До сих пор самым высоким достижением Гауфф оставался финал French Open прошлого года. В последний раз на US Open американка триумфовала в 2017 году – Слоан Стивенс. Перед этим сестры Серена и Винус Уильямс выиграли 8 мэйджоров на двоих.