RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наследница сестер Уильямс обыграла Соболенко в финале US Open

Фото: Кори "Коко" Гауфф с кубком победительницы US Open-2023 (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорцив

Молодая американская теннисистка Кори Гауфф выиграла первый в карьере турнир серии "Грэнд Слэм" – Открытый чемпионат США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

US Open, женщины, финал

Гауфф – Соболенко – 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

 

 

19-летняя американка одолела сопротивление белоруски Соболенко в трех сетах. Путь к триумфу был тернист. В первой партии после одного брейка против троих у соперницы Гауфф "горела" 2:5 и уже не смогла отыграться.

Впрочем, хозяйка кортов сумела реабилитироваться в двух последующих сетах. Во втором ключевым стал четвертый гейм. При счете 2:1 в свою пользу Гауфф сумела набрать очко на подаче белорусской теннисистки и получила стратегическое преимущество. Им она и воспользовалась, закрыв сет за 44 минуты.

Короче на две минуты стала третья партия. Здесь американка шокировала Соболенко двумя брейками в стартовых геймах и быстро повела 4:0. В конце концов, за весь сет Гауфф позволила белоруске набрать всего два пункта и завершила матч чемпионским геймом "под ноль".

Для американской теннисистки победа на родной земле стала первой в карьере на турнирах "Большого шлема". До сих пор самым высоким достижением Гауфф оставался финал French Open прошлого года. В последний раз на US Open американка триумфовала в 2017 году – Слоан Стивенс. Перед этим сестры Серена и Винус Уильямс выиграли 8 мэйджоров на двоих.

К слову, ранее Свитолина уступила американке Пегуле в 3-м раунде Открытого чемпионата США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис