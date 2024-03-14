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SpaceX совершила третий запуск Starship, но в конце сообщила о потере корабля

Фото: SpaceX совершила третий запуск Starship (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX осуществила третий испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship. Впрочем, в конце операции корабль, вероятно, распался на части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Ракета стартовала с космодрома Starbase техасской общины Бока-Чика. Корабль прошел почти часовой комплексный летный тест. Впрочем, после его возвращения в атмосферу команда SpaceX потеряла два ключевых элемента связи: со Starlink, а также с TDRSS - Спутниковой системой отслеживания и передачи данных. 

Полное видео операции

"Команда сообщила, что корабль потерян, поэтому сегодня не будет аварийного приземления. Но опять же, просто невероятно видеть, насколько далеко мы продвинулись на этот раз", - сказал Дэн Хуот, менеджер по коммуникациям SpaceX. 

Момент запуска ракеты

Как объясняет CNN, несмотря на неудачи, главная цель испытательных полетов состоит в сборе важных данных, которые помогли бы инженерам усовершенствовать ракету для ее будущих миссий.

Полет ракеты в космосе

Starship

Starship является многоразовой ракетной системой, которая состоит из космического корабля, а также носителя Super Heavy. Высота системы достигает 120 метров, в связи с чем она является самой высокой ракетой, которую когда-либо строили в мире. Super Heavy, в свою очередь, вдвое мощнее, чем, например, создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System. 

NASA выбрала Starship в качестве посадочного аппарата, который доставит своих астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии Artemis III, старт которой запланирован на сентябрь 2026 года.

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