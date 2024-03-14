SpaceX совершила третий запуск Starship, но в конце сообщила о потере корабля

Ракета стартовала с космодрома Starbase техасской общины Бока-Чика. Корабль прошел почти часовой комплексный летный тест. Впрочем, после его возвращения в атмосферу команда SpaceX потеряла два ключевых элемента связи: со Starlink, а также с TDRSS - Спутниковой системой отслеживания и передачи данных.

Watch Starship's third flight test → https://t.co/bJFjLCiTbK https://t.co/1u46r769Vp - SpaceX (@SpaceX)

Полное видео операции

"Команда сообщила, что корабль потерян, поэтому сегодня не будет аварийного приземления. Но опять же, просто невероятно видеть, насколько далеко мы продвинулись на этот раз", - сказал Дэн Хуот, менеджер по коммуникациям SpaceX.

Момент запуска ракеты

Как объясняет CNN, несмотря на неудачи, главная цель испытательных полетов состоит в сборе важных данных, которые помогли бы инженерам усовершенствовать ракету для ее будущих миссий.

Starship is coasting in space pic.twitter.com/ZFUXMUkufW — SpaceX (@SpaceX) 14 марта, 2024

Полет ракеты в космосе

Starship

Starship является многоразовой ракетной системой, которая состоит из космического корабля, а также носителя Super Heavy. Высота системы достигает 120 метров, в связи с чем она является самой высокой ракетой, которую когда-либо строили в мире. Super Heavy, в свою очередь, вдвое мощнее, чем, например, создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System.

NASA выбрала Starship в качестве посадочного аппарата, который доставит своих астронавтов на поверхность Луны в рамках миссии Artemis III, старт которой запланирован на сентябрь 2026 года.