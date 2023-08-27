SpaceX осуществила очередной запуск спутников Starlink: видео операции

Watch Falcon 9 launch 22 @Starlink satellites to orbit https://t.co/tZZsFhYnhU — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2023

Как пишет пресс-служба, ракета-носитель Falcon 9 с 22 спутниками совершила запуск с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая расположена в Атлантике. Спутники, в свою очередь, были успешно развернуты.

Falcon 9's first stage has landed on Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/7AXYbB63Vw — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2023

Как отметил астрофизик Джонатан Макдавелл, сегодня количество запущенных SpaceX спутников Starlink превысило 5000.

Что такое Starlink?

Starlink является инновационной платформой спутникового интернета, проект которой начали еще в 2015 году. Первые прототипы были запущены на орбиту в 2018 году. Благодаря системе пользователи имеют возможность получить доступ к высокоскоростному Интернету практически в любом уголке планеты.