SpaceX запустит более 20 спутников Starlink V2 Mini нового поколения

Каждый спутник Starlink V2 Mini будет иметь две массивные солнечные батареи площадью 52,5 квадратных метра и "размах крыльев" около 30 метров.

Как отмечает издание Teslarati, миссия SpaceX под названием Starlink 6-1 доставит 21 спутник Starlink V2 на низкую околоземную орбиту. Спутники будут работать по лицензии SpaceX Starlink Gen2 FCC, которая в настоящее время позволяет компании запускать до 7500 из номинальных 29 998 спутников.

В конце концов, эти меньшие и менее мощные спутники, вероятно, будут заменены более крупными спутниками V2, но SpaceX, похоже, решила, что быстрое добавление емкости лучше, чем ожидание оптимального решения.

Теоретически оптимальным решением являются более крупные спутники Starlink V2. SpaceX уже построила и доставила десятки полноразмерных спутников Starlink V2 на базу Starbase в Техасе. Сообщается, что эти аппараты весят от 1,25 до 2 тонн, обеспечивают почти в 10 раз большую пропускную способность, чем спутники V1.5, и настолько велики и, что их можно запустить только с помощью космического корабля SpaceX следующего поколения.

Однако запуск Starship существенно задерживается, поэтому SpaceX решила разработать третий вариант спутника Starlink, объединяющий многие преимущества полноразмерного V2 в пакет, который можно запустить с помощью существующей ракеты Falcon 9 SpaceX.

Компания SpaceX намерена использовать до трех различных типов спутников Starlink в своей группировке Starlink Gen2. Первый вариант, вероятно, идентичен спутникам Starlink V1.5 весом примерно 305 кг, которые составляют большую часть его группировки Starlink Gen1.

SpaceX сообщила, что каждый спутник Starlink V2 Mini будет иметь более мощные антенны и доступ к новому набору частот. Несмотря на то, что количество спутников, которые Falcon 9 может вывести на орбиту, сократилось почти втрое, 21 спутник V2 Mini добавят примерно на 50% больше пропускной способности, чем 57 спутников V1.5.

При этом SpaceX продолжает заполнять свою меньшую группировку из 4408 спутников Starlink Gen1 спутниками V1.5.