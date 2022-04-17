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SpaceX запустила розвідувальний супутник для армії США

Фото: SpaceX запустила розвідувальний супутник для армії США (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить підприємцю Ілону Маску, запустила у космос ракету-носій Falcon 9 із супутником. Апарат необхідний для розвідки США, однак його параметри не розкриваються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт SpaceX.

Супутник було запущено для потреб Національного управління військово-космічної розвідки (НУВКР) США.

Запуск відбувся о 16:13 за київським часом зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія. Вже через вісім хвилин після старту - перший ступінь носія автоматично приземлився на майданчик.

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