SpaceX запустила на орбиту корабль Crew Dragon с космическими туристами

Спонсором и командиром миссии SpaceX под названием Fram2 стал мальтийский инвестор китайского происхождения Чун Ван, который основал компанию по майнингу биткоинов. Также в состав экипажа вошли еще три человека: норвежский кинорежиссер Яннике Миккельсен, исследователь робототехники из Германии Рабеа Рогге и австралийский путешественник Эрик Филипс.

Ван и трое его коллег стартовали на борту капсулы Crew Dragon в 21:47 по восточному времени из Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Автономный полет будет длиться от трех до пяти дней. В течение этого полета они примут участие в 22 исследовательских экспериментах.

"Они... проведут 22 научных исследования, призванных помочь человечеству в расширении возможностей долгосрочного исследования космоса и понимания здоровья человека в космосе. В течение всего времени нахождения Fram2 на орбите экипаж планирует сделать первый рентгеновский снимок в космосе, выполнить исследования упражнений для поддержания мышечной и скелетной массы и выращивать грибы в условиях микрогравитации", - говорится в сообщении.

Reuters также описало, как все начиналось. В частности , в понедельник днем четверых членов экипажа доставили на стартовую площадку в колонне автомобилей Tesla - электрокаров другой компании Маска. Кортеж, сопровождаемый полицейскими, двигался по дорогам мыса Канаверал во Флориде, в то время как над ними в рамках несвязанной миссии Starlink взлетала ракета SpaceX Falcon 9.

Эта миссия, шестой частный полет астронавтов компании SpaceX, является последним новаторским шагом, который укрепляет ее доминирующее положение в сфере пилотируемых космических полетов в мире. Она проходит на фоне роста влияния Маска как генерального директора SpaceX и самого богатого человека в мире, который работает в качестве ближайшего советника президента США Дональда Трампа — роли, давшей ему беспрецедентное для бизнесмена влияние на широкий спектр вопросов американской политики.