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SpaceX запустила на МКС вантажний корабель Dragon 2

Мис Канаверал, Неділя 06 грудня 2020 19:07
SpaceX запустила на МКС вантажний корабель Dragon 2
Фото: корабель Dragon 2 (nasa.gov)
Автор: Роман Тверденко

Компанія SpaceX успішно запустила вантажний корабель Dragon 2 для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Корабель стартував з зі стартового комплексу LC-39A в Космічному центрі Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида.

Про це стало відомо під час трансляції запуску.

Dragon 2 вилетів з 2972 кг вантажів, з яких 1882 кг в герметичному відсіку. Серед нього 364 кілограми різних аксесуарів для екіпажу МКС, обладнання для станції, 120 кг обладнання для виходу у відкритий космос, 46 кг комплектуючих для комп'ютерів. Також у вантажі 24 кг приладдя для російських космонавтів.

У вантажі є обладнання для дослідження капілярного потоку в умовах високотемпературної пайки в мікрогравітації. Воно допоможе створити середовище проживання людей у майбутніх космічних польотах, а також при ремонті пошкоджень від микрометеороидов і космічного сміття.

Нагадаємо, в листопаді американська компанія SpaceX вивела на орбіту супутник для вивчення океану. Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся в 19:17 за Києвом, вона успішно повернулася назад.

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