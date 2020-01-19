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SpaceX запустила корабель для випробування його системи аварійного порятунку

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 21:41
SpaceX запустила корабель для випробування його системи аварійного порятунку
Фото: Crew Dragon (nasa.gov)

SpaceX запустила пілотований корабель багаторазового використання Dragon за допомогою ракети-носія Falcon 9

Американська приватна компанія SpaceX в неділю 19 січня здійснила запуск перспективного пілотованого корабля багаторазового використання Crew Dragon за допомогою ракети-носія Falcon 9 для перевірки роботи його системи аварійного порятунку. Про етос повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Повідомляється, що запуск був здійснений о 10:30 за часом Східного узбережжя США (17:30 за Києвом) зі стартового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида). Випробування триватиме близько 10 хвилин. На борту Crew Dragon в якості екіпажу перебувають два манекена, оснащені датчиками для стеження за їх "самопочуттям" в польоті під час чотирикратної перевантаження.

В рамках відпрацювання аварійної ситуації через півтори хвилини після старту ракети-носія Falcon 9 на висоті близько 22 км по команді з Землі від неї повинен буде відстріл корабель Crew Dragon. Вісім резервних двигунів SuperDraco корабля повинні будуть відвести його на безпечну відстань від "аварійної" ракети і підняти на висоту 42 км. Потім від кораблі від'єднається вантажний відсік, і спускається капсула розпочне спуск для приводнення в Атлантиці в 30-35 км від космодрому на мисі Канаверал. На капсулі перед приводненням розкриються чотири парашути.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX вивела на орбіту нову партію супутників Starlink в рамках проекту зі створення системи глобального інтернету.

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