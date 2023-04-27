SpaceX запретили запускать Starship, расследуют взрыв ракеты

Федеральное управление гражданской авиации США запретило SpaceX производить запуски сверхтяжелой ракеты Starship. Начато расследование касаемо ее недавнего взрыва.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.
Правительство США приостановило полет Starship из-за заявлений о том, что первый запуск распространил потенциально опасные обломки над домами и местами обитания животных, которым грозит исчезновение. В то же время разрешение на пуски восстановят, когда FAA определит, что процесс не влияет на общественную безопасность.
Отмечается, что грязь и мусор из-за испытания космического корабля посыпались на жителей города Порт-Изабел, который расположен в 10 километрах от стартовой площадки. В частности пострадал пляж Бока-Чика, где живут животные, которым грозит исчезновение.
По словам директора отделения защиты окружающей среды Sierra Club Дэйва Кортеза, жители города Порт-Изабел заявляли о разбитых окнах и частицах пепла на домах и школах. В частности бетон со стартовой площадки, который был поврежден из-за старта ракеты, якобы упал в океан.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Маска SpaceX недавно осуществила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship. Уже через минуту после начала операции ракета начала вращаться из-за того, что сбилась с правильного курса. Чуть позже Starship взорвалась.
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