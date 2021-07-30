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SpaceX відновлює запуск супутників Starlink: що компанія запланувала на серпень

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Ілона Маска SpaceX продовжить будівництво глобальної супутникової системи Starlink вже наступного місяця. В серпні заплановані два запуски ракет Falcon 9.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ITHome.

Нагадаємо, що останній запуск супутників Starlink відбувся 26 травня, після чого SpaceX зробила тривалу паузу, причина якої й досі невідома.

Вже в наступному місяці компанія планує запустити дві ракети Falcon 9. Відомо, що запуск першої відбудеться 10 серпня з майданчика військово-повітряної бази Ванденберг в Каліфорнії, а друга полетить у космос в середині місяця з майданчика на мисі Канаверал.

Зауважимо, що сьогодні на орбіті перебуває 1740 супутників системи Starlink, коли загалом SpaceX планує експлуатувати до 12 тисяч пристроїв.

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