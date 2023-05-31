RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников: видео запуска ракеты

Фото: SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергей Пышкин

Компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon-9 с 52 спутниками Starlink.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт SpaceX.

Полное видео операции

Запуск был осуществлен в 09:02 по киевскому времени из космодрома Вандерберг в Калифорнии. Уже через 24 минуты пресс-служба сообщила об успешном развертывании всех спутников на орбите.

Момент запуска ракеты

Первая ступень, со своей стороны, приземлилась на дрон Of Course I Still Love You через 9 минут с начала операции.

Приземление первой ступени

Стоит добавить, что у компании уже есть разрешение на запуск 12 000 спутников Starlink на орбиту. Также она подала заявку на запуск еще 30 000 спутников.

Что такое Starlink?

Starlink - это платформа спутникового интернета, которая принадлежит компании Илона Маска SpaceX. Разработку проекта начали еще в 2015 году, а тестовые прототипы вывели на орбиту в 2018.

С того момента система предоставляет доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. Проект, в свою очередь, продолжает развиваться, а компания выводит на орбиту все большее количество спутников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
SpaceXИлон МаскСоединенные Штаты Америки