SpaceX вывела на орбиту 40 спутников компании-конкурента: видео запуска ракеты

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space .

Ракета Falcon 9 стартовала с космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

Компания OneWeb планирует построить сеть из 648 спутников на низкой околоземной орбите, которая в определенной степени будет конкурировать с сетью Илона Маска. В то же время уже было выведено 460 аппаратов.

Также отмечается, что OneWeb и SpaceX заключили контракт после того, как планы компании развалились из-за вторжения России на территорию Украины, поскольку большинство спутников были выведены на орбиту благодаря российским ракетам "Союз", эксплуатируемым французской компанией Arianespace.