SpaceX планує запуск нового прототипу Starship на 23 березня

Американська компанія SpaceX запланувала новий суборбітальний випробувальний політ чергового прототипу американського космічного корабля Starship. Він має відбутися 23 березня.
Про це повідомляє сайт Next Spaceflight.
Минулого тижня корабель Starship SN11 був встановлений на стартовому майданчику полігону компанії в Бока-Чіка на південному сході штату Техас.
До запуску повинні відбутися статичні вогневі випробування його двигунів, позитивні результати яких дозволять прийняти рішення про проведення випробувального старту.
Відзначимо, компанія SpaceX в цьому році планує відправити прототип корабля Starship у космос. Запуск прототипу SN20 планується після 1 липня. Це буде перший тестовий політ на орбіту.
Нагадаємо, на початку березня компанія Ілона Маска провела чергові випробування прототипу космічного корабля Starship для польотів на Місяць і Марс. В кінці випробувань корабель, здавалося б, здійснив успішну посадку, але через кілька хвилин вибухнув. За словами Маска, це сталося через те, що двигуну не вистачило швидкості, що призвело до руйнування опор при посадці.