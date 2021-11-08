SpaceX вкотре переносить запуск Crew-3 на МКС: що сталося та яка нова дата початку місії

Запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon-3 до Міжнародної космічної станції (МКС) вкотре перенесли. Цього разу початок місії запланований на 10 листопада.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.

Зазначається, що 10 листопада, згідно з прогнозом погоди є на 80% сприятливим для запуску ракети.

"Після повернення Crew-2 на Землю, Falcon 9 запустить третю тривалу місію екіпажу Dragon на МКС вже в середу, 10 листопада; прогноз погоди на 80% сприятливий для старту", - пише пресслужба.

Водночас місію, яка була запланована на 8 листопада - перенесли саме через несприятливу погоду.