SpaceX вкотре переносить запуск Crew-3 на МКС: що сталося та яка нова дата початку місії
Запуск пілотованого космічного корабля Crew Dragon-3 до Міжнародної космічної станції (МКС) вкотре перенесли. Цього разу початок місії запланований на 10 листопада.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу SpaceX.
Зазначається, що 10 листопада, згідно з прогнозом погоди є на 80% сприятливим для запуску ракети.
"Після повернення Crew-2 на Землю, Falcon 9 запустить третю тривалу місію екіпажу Dragon на МКС вже в середу, 10 листопада; прогноз погоди на 80% сприятливий для старту", - пише пресслужба.
Водночас місію, яка була запланована на 8 листопада - перенесли саме через несприятливу погоду.
Following Crew-2’s return to Earth, Falcon 9 will launch Dragon’s third long-duration crew mission to the @Space_Station as soon as Wednesday, November 10; weather forecast is 80% favorable for liftoff pic.twitter.com/xOFGVw3fOP— SpaceX (@SpaceX) November 7, 2021
Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці місії Crew Dragon-3, яка триватиме протягом шести місяців.