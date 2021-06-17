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SpaceX відправляє на орбіту супутник GPS III 05: трансляція

Автор: РБК-Україна

Американське приватне підприємство інженера Ілона Маска SpaceX готується до сьогоднішнього запуску п’ятого супутника сімейства GPS Block III. Запуск об’єкту відбудеться завдяки ракеті-носію Falcon 9.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Відомо, що запуск ракети заплановано на території стартового комплексу Space Launch Complex 40, який розташований на мисі Канаверал у штаті Флорида. 15-хвилинне відкрите вікно "відкривається" о 19:05 за київським часом. Якщо "вікно" буде пропущене, наступний запуск ракети відбудеться вже 18 червня о 19:04 за київським часом.

Ракета-носій Falcon 9 вже використовувалась раніше під час запуску четвертого супутника сімейства GPS Block III.

Пресслужба SpaceX попереджає про те, що пряма трансляція запуску ракети відбудеться за 15 хвилин до старту.

Цікавий факт, що п’ятий супутник сімейства GPS Block III названий на честь командира "Аполлона 11" Ніла Армстронга - першої людини, яка ступила на поверхню Місяця.

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