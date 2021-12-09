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SpaceX відправила у космос астрофізичну лабораторію: чим вона займатиметься

Автор: Сергій Пишкін

SpaceX вивела на орбіту малу астрофізичну лабораторію Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Вона вивчатиме джерела рентгенівського випромінювання у космосі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся зі стартового комплексу 39А на космодромі, що розташований на мисі Канаверал у Флориді.

Що вивчатиме IXPE

Лабораторія спостерігатиме за джерелами рентгенівського випромінювання.

Завдяки отриманим даним вченим вдасться детальніше зрозуміти природу нейтронних зірок, чорних дір, квазарів (позагалактичні об'єкти, які мають зореподібні зображення), пульсарів (нейтронна зоря, яка перебуває на завершальному етапі своєї еволюції) й інших космічних об'єктів.

Зокрема, під час місії вчені вивчатимуть й активні ядра галактики (це ядра, в яких спостерігаються процеси, які не належать властивостям зірок й газово-пилових комплексів)

Повне відео запуску ракети

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SpaceX