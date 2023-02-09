SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для дронов на фронте

Спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink, который предоставил украинским военным широкополосную связь, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия", заявила Шотвел во время конференции в Вашингтоне.

Однако, по ее словам, украинцы использовали Starlink таким образом, который был "не являлся частью какого-либо соглашения".

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами.

Украина эффективно использовала беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности. Есть вещи, которые мы можем сделать, и мы уже сделали", - сказала она, имея в виду использование Starlink для дронов.

Шотвелл отказалась сообщить, какие меры предприняла SpaceX.

По словам Шотвелл, использование Starlink с дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с украинским правительством, добавив, что контракт предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в Интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения России.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях", - сказала она.

SpaceX в частном порядке отправила терминалы Starlink в Украину, что позволило военным страны общаться, подключив их и соединив с почти 4000 спутниками, которые SpaceX уже запустила на низкую околоземную орбиту.

Правительства, включая Соединенные Штаты и Францию, заплатили за другие поставки терминалов Starlink помимо тех, которые финансируются в частном порядке SpaceX.

Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе, хотя SpaceX в ответ усилила программное обеспечение службы, заявил исполнительный директор компании Илон Маск.

На вопрос, ожидала ли SpaceX использование Starlink в наступательных целях в Украине при принятии решения о доставке терминалов в зоны конфликта, Шотвелл ответила: "Мы не думали об этом. Я не думала об этом. Я не знаю. Но мы научились довольно быстро".

В конце прошлого года у Starlink в Украине были перебои в обслуживании по причинам, которые SpaceX не объяснила.

На вопрос, были ли эти сбои связаны с усилиями SpaceX по ограничению использования Starlink в наступательных целях, Шотвелл сказала: "Я не хочу на него отвечать, потому что не уверена, что знаю ответ".