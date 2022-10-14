SpaceX Маска просит Пентагон оплатить услуги Starlink в Украине, - CNN

По данным телеканала в прошлом месяце SpaceX Маска отправила письмо в Пентагон, в котором говорилось, что компания больше не может продолжать финансировать службу Starlink в Украине.

SpaceX не хочет платить за критически важные спутниковые услуги

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме.

В распоряжении CNN также оказался запрос, сделанный Маску в июле командующим ВСУ генералом Валерием Залужным, на еще почти 8 тысяч терминалов Starlink.

Документы, о которых ранее не сообщалось, содержат описание затрат, связанных с тысячами терминалов в Украине.

Они также якобы пролили новый свет на переговоры, в результате которых Украине было предоставлено оборудование и услуги связи на миллионы долларов при небольших затратах для Киева, утверждает телеканал.

Перебои связи

CNN опубликовал материал на фоне недавних сообщений о широкомасштабных перебоях в работе Starlink, когда украинские войска пытались вернуть территорию.

Источники, знакомые с авариями, сказали, что они внезапно затронули всю линию фронта.

Требование SpaceX о том, чтобы американские военные оплачивали счета, вызвало раздражение у высшего руководства Пентагона.

Один высокопоставленный представитель министерства обороны сказал CNN, что SpaceX "имеет наглость выглядеть героями", в то время как другие платят так много, и теперь предъявляет им счет на десятки миллионов в месяц.

Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 тысяч терминалов в Украине были оплачены или частично оплачены такими странами, как США и Польша, или другими организациями.

Эти организации также оплачивали около 30% подключения к интернету, которое стоит 4500 долларов в месяц за единицу самого передового сервиса.

Напомним, ранее Маск предложил Украине отказаться от Крыма и провозгласить нейтралитет для завершения войны с Россией, а на оккупированных территориях на юге и востоке провести повторный референдум под наблюдением ООН.

Президент Владимир Зеленский в ответ на инициативу Илона Маска решил создать собственный опрос в Twitter.

Глава государства спросил: "Какой Илон Маск пользователям больше нравится: что поддерживает Украину или Россию?".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Илону Маску на его "формулу мира".

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