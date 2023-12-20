SpaceX готовится к новому запуску ракеты Starship (фото)

SpaceX подготовила ракету-носитель и космический корабль Starship к новому запуску. Компания опубликовала фотографии с площадки Starbase в Южном Техасе, на которых видно, что ракета-носитель и корабль уже установлены.

На одной из фотографий также запечатлена недавно установленная неоновая надпись "Ворота на Марс".

Фото: SpaceX готовится к новому запуску ракеты "Starship" (twitter.com/SpaceX/status/1736800804219269489)

Позже компания Илона Маска выложила свежие фото, на которых видна подготовка к запуску в дневных условиях.

Фото: SpaceX готовится к новому запуску ракеты "Starship" (https://twitter.com/SpaceX/status/1737280247530426857)

Компании помимо технической готовности нужно еще будет получить разрешение на запуск от Федерального управления авиации США.

Запуски "Starship"

Первый запуск Starship, состоявшийся 20 апреля, завершился неудачно. Часть двигателей Raptor на ракетоносителе Super Heavy вышли из строя, что привело к потере устойчивости и падению ракеты. Илон Маск заявил, что для успешного запуска Starship может потребоваться несколько попыток.

16 ноября компания SpaceX получила разрешение на запуск "Starship" от Федерального управления авиации США.

SpaceX потерпела неудачу при втором запуске своего космического корабля Starship. Ракета достигла высоты 148 километров, но затем потерялась связь с ней. Это произошло через несколько минут после старта.

Ракета Starship, которую разрабатывает Илон Маск - ключевой элемент его плана по доставке грузов и людей на Марс.