До створення культурного хаба в "Парковому" залучать міжнародну компанію

Єфімов інвестував в КВЦ "Парковий"

Бизнесмен и депутат Максим Ефимов инвестировал в КВЦ "Парковый" и заявил о планах создания всеукраинского культурного хаба европейского уровня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Киевский КВЦ "Парковый" сменил собственника. Инвестором стали структуры, близкие к Маскиму Ефимову. Народный депутат заявил, что никогда не скрывал интереса к этому объекту и изучал его инвестиционную привлекательность. Тепер он планирует передать управление международной компании с целью создания всеукраинского культурного хаба европейского уровня.

"Считаю, что "Парковый" вполне может претендовать на статус всеукраинского культурного хаба европейского уровня. Это моя цель. Уверен, что при грамотном управлении "Парковый" может стать крупнейшей площадкой для важнейших экономических и культурных событий, приносить существенные налоговые отчисления бюджету столицы и работать на имидж Украины", - заявил Ефимов.

Как инвестор Ефимов считает проект интересным и перспективным. В то же время, он заявил, что как народный депутат не имеет права заниматься коммерческой деятельностью, поэтому доверяет управление другим лицам. Бенефициаром данного бизнеса выступила мать бизнесмена, Любовь Ефимова. А операционную деятельность по управлению комплексом инвестор планирует доверить международной компании с хорошей репутацией.

Переговоры с потенциальными международными партнерами уже ведуться, и в ближайшее время будет представлена концепция развития "Паркового" как уникального для Украины конгрессно-выставочного центра.