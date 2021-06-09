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Створення тероборони в Україні: Раді рекомендують ухвалити закон Зеленського

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують ухвалити законопроект президента Володимира Зеленського №5557 про основи національного спротиву. Закон передбачає створення територіальної оборони України.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідну рекомендацію надав комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - сказано у повідомленні.

Ключовий пункт документу - створення ефективної територіальної оборони (ТРО). Її брак гостро проявився у моменти загострення війни України з Росією.

Як писало РБК-Україна, глава комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич зазначив, що у 2022 році на це піде майже 2,5 млрд гривень. А в наступні два роки - ще по 718 млн гривень.

Завітневич назвав добровольців ТРО "організаційним ядром" для побудови нового виду військ.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з прав людини підтримав законопроект №5557 про національний спротив.

Крім того, Зеленський також вніс у Раду закон, яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил України.

У 2021 році на засіданні комітету з нацбезпеки представили законопроект про територіальну оборону України і про добровольчі сили оборони.

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