Створено Єдиний сервіс 104.ua для обслуговування споживачів газу по всій Україні

104.ua об'єднав в єдиний сервіс всі онлайн і мобільні послуги для споживачів газу, мережу з 120 клієнтських просторів і Всеукраїнський контакт-центр. Сервіс працює без прив'язки до географії газових компаній.

Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

Єдиний сервіс 104.ua об'єднує три основних напрямки сервісів:

- контакт-центр, який вже забезпечує обслуговування до 60 млн звернень на рік;

- особистий кабінет та інші онлайн і мобільні сервіси, а також чат-боти 7104 в Viber і Telegram, якими користуються понад 4 млн клієнтів;

- 120 центрів обслуговування клієнтів в зручних місцях для вирішення всіх газових питань.

В компанії 104.ua працює 1600 фахівців, які щодня обслуговують тисячі клієнтів в 16 областях України. У планах компанії розширити географію сервісного покриття на всі регіони України.

"Для кожного споживача газу 104.ua - це єдина точка входу в екосистему сервісів. 104.ua доступний незалежно від того, де живе клієнт, де знаходиться його газифікований будинок або квартира. Єдиний сервіс працює без прив'язки до географії газових компаній, а значить - 104.ua не має кордонів", - зазначив директор ТОВ "104.ua" Юрій Петрук.

8 жовтня компанія 104.ua відкрила клієнтський простір на Хрещатику 52, який працює для відвідувачів з будь-якої точки України.

"В основу нового користувацького простору покладена філософія відкритості. Відвідувачі клієнтського простору на Хрещатику 52 можуть самостійно вибрати зручне місце для обслуговування і в будь-який час скористатися послугами консультантів", - йдеться в повідомленні.

Клієнтський простір обладнано тачскрін моніторами і унікальними терміналами 104.ua, які відкривають доступ до онлайн сервісів компанії 104.ua. За їх допомогою відвідувачі можуть пройти швидку ідентифікацію та провести операції за особовим рахунком: передати показання лічильника, заплатити за газ і його доставку, пройти реєстрацію в Особистому кабінеті, роздрукувати рахунки та інші документи.

"Єдиний сервіс 104.ua і надалі буде розширювати кількість і якість сервісів, необхідних споживачам газу", - йдеться в повідомленні.