Створюємо воронку продажів у кілька простих кроків

Воронка продажів - це довгий шлях, яким просувається покупець. Він починається з того моменту, коли увагу користувача соціальної мережі привертає пропозиція компанії, яка закликає придбати певний продукт. Тут потрібно мати навичку грамотним чином вибудувати воронку продажів, а також вписати її в CRM, досліджуючи взаємодію зі споживачем.

Цей принцип є запорукою значного збільшення прибутку. Такий підхід працює як в онлайн, так і в оффлайн продажах. Єдина різниця полягає в тому, що в мережі досить часто застосовуються воронки продажів, налаштовані на автоматичне виконання.

Існує кілька типів воронок. Певні кроки й рівень деталізації мають залежність від маркетингових завдань організації, шляхів просування, концепції збуту, структури роботи з покупцями та обробки інформаційних даних, що надходять до відділу продажів.

У Мережі є безліч різних варіацій воронок, наприклад Leeloo.ai пропонує таку варіацію: воронка залучення або прогріву та багато іншого. Існує також поняття «тунель продажів», який передбачає повноцінний шлях клієнта від першого кліка до здійснення покупки. Таким чином, фокусування йде на весь процес, а не на конкретні робочі моменти, чи якісь певні воронки.

Залучення покупців на конвеєр за допомогою автоворонок продажів

Автоворонка — це модель, яка розрахована на повноцінний, налаштований на автоматичне виконання шлях покупця. Це робиться для того, аби процес збирання й оброблення інформаційних даних, потрібних фахівцям з маркетингу та продажу, проходив набагато ефективніше.

Тим самим це дозволяє скоротити витрати на зарплатню та розроблення контенту, а також дає можливість підвищити конверсію й зменшити помилки, які можуть виникнути через недбалість або неточність менеджера.

Урешті-решт кошти заощаджуються, і з'являється більше вільного часу, який можна витратити на опрацювання нових ідей, а також на якісніше спілкування з покупцями, і на особисте життя відповідно.

Аби систематизувати дані стосовно клієнтів, потрібно використовувати таблиці MS Excel. Щоправда, вони не дозволяють повноцінно дослідити ефективність роботи. У такому разі у пригоді стануть CRM-системи.

Наприклад, Leeloo.ai — маркетинговий інструмент, який охоплює велику кількість різноманітних функцій, що дозволяють збирати різні відомості, а також систематизувати їх необхідним чином, створювати плани робочих процесів для кожного співробітника, нагадуючи про певні речі, створюючи звіти та значно полегшуючи життя.

Раніше ми публікували матеріал про те, як побудувати тунель продажів у 5 простих кроків. Але зараз ми поліпшили систему, то ж тепер знадобиться всього лише 4 кроки!

Створення ефективної воронки продажів: 4 простих кроки

Передусім слід подумати про те, як необхідна інформація про товар або бренд доходитиме до потенційного клієнта. Отже, слід визначити відповідну цільову аудиторію та створити різні рекламні повідомлення, які просуватимуться в соціальних мережах, блоґах, показуватимуться на банерах, а також використовуватимуться в тарґетованій рекламі. Потрібно створити як текстові, так і графічні матеріали, які точним чином доноситимуть інформаційні відомості про продукт до потенційного замовника.

Коли ж відбувся перший контакт користувача з організацією, слід його активно залучати до власної гри, проводячи клієнта воронкою продажів. Аби зробити так, необхідно використовувати пуш-нагадування або розсилку листів, повідомлень, або ж застосовувати дзвінки, а також пропонувати різні опції користувачеві. Найкраще зробити автоматичну розсилку, яка надсилатиме листи на електронну пошту або месенджери.

Третій крок являє собою приписування методики й кроків придбання товару. А останній четвертий крок - це розроблення тактики взаємодії із замовниками, які вже здійснили хоча б одну покупку.