Союзники Украины готовят новые санкции против России с целью закрыть лазейки, - Bloomberg

По данным источников агентства, пакеты будут реализовываться индивидуально, но координироваться. Ключевая цель - закрыть лазейки в существующих ограничениях и решить проблему обхода санкций в целом.

Планы будут обнародованы во время встречи лидеров "Большой семерки" в Японии в конце этого месяца.

Многократные санкции и другие экономические санкции, наложенные на Москву после ее вторжения в Украину, подорвали российскую экономику, но не нанесли сокрушительного удара, а Путин не проявляет никаких признаков прекращения своей войны. Доходы России от энергоносителей близки к превышению своего целевого уровня в условиях ограничения цен на нефть, введенного партнерами по "Большой семерке" и Европейскому Союзу, что помогает правительству стабилизировать бюджет даже в условиях резкого роста военных расходов.

Банк России прогнозирует, что экономика вырастет на 2% в этом году по мере ослабления воздействия санкций, а ВВП достигнет довоенного уровня к концу 2024 года, что намного раньше, чем прогнозировали многие экономисты. ВВП России снизился на 2,1% в 2022 году по сравнению с годом ранее, что опровергло прогнозы, сделанные в начале войны, о том, что ограничения приведут экономику к глубокому спаду.

Саммит "Большой семерки" станет площадкой для обсуждения того, что уже сработало и какие варианты еще остаются в плане дальнейшего давления на российскую экономику. Но с учетом того, что ряд торговых и финансовых секторов России уже попал под санкции, найти новые области, которые значительно ограничивают возможности Путина финансировать свою войну, непросто.

По словам официальных лиц, пакет ЕС, 11-й с февраля 2022 года, будет в основном сосредоточен на лазейках в уже введенных санкциях. Среди обсуждаемых предложений - запрет на транзит многих товаров через территорию России и меры против судов, отключающих навигационные системы.

Меры, для принятия которых потребуется поддержка всех стран-членов ЕС, также наложат новые санкции примерно на три десятка человек.

По словам источников, США и Япония готовят свои собственные пакеты. Канада работает над мерами, касающимися прав человека, включая предполагаемое похищение украинских детей и санкции в отношении российской военной промышленности.

Хотя каждый пакет может отличаться по своему содержанию, отчасти из-за систем регулирования в каждой стране, союзники координируют свои соответствующие ответы перед саммитом, говорят источники.

Большая часть внимания G7 сосредоточена на подавлении способности Москвы уклоняться от существующих мер или обходить их, уделяя особое внимание сотням санкционных товаров и технологий, используемых в военных целях.

Эти усилия включали в себя оказание дипломатического давления на другие страны, через которые резко возрос объем торговли с Россией, усиление контроля за ключевыми товарами и нацеливание на компании, которые могут помогать Москве - намеренно или нет - обходить ограничения.

Ожидается, что лидеры "Большой семерки" еще больше отточат эти усилия на встрече в Хиросиме, а также расширят ограничения на технологии и оборудование, используемые российскими военными и промышленностью.

В преддверии саммита страны "Большой семерки" также обсуждают изменение существующего режима санкций, запретив любой экспорт, если только на него не распространяются исключения.

Однако это считается особенно проблематичным для ЕС, где блоку в конечном итоге потребуется поддержка всех государств-членов. Если новые критерии будут одобрены лидерами "Большой семерки", исключения, скорее всего, будут касаться сельскохозяйственных товаров, продуктов питания и лекарств.

Ожидается также, что лидеры "Большой семерки" добьются прогресса в механизме отслеживания российских алмазов через границы, что в конечном итоге может привести к ограничениям на эту торговлю.