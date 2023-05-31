Союзная похлебка, а не борщ. ГПСУ отреагировала на попытки белорусов "подружиться"

"Сколько бульбы в "щи" не добавляй, получается "союзная похлебка". Одним словом, хорошая попытка, но НЕТ!" – говорят пограничники.

По словам военных, украинский борщ сильно отличается от их борща и сейчас "скорее похож на российские щи", даже если добавлять туда больше картофеля.

"Он совсем не тот же самый, как это было до момента, когда для его приготовления вы использовали нож, который вонзили в спину украинцев", - подчеркивают в заявлении.

Также украинские пограничники назвали борщ белорусов "картофельным варевом, что по консистенции подобно тюремной баланде", потому что граждане Беларуси "уже много лет находятся в плену одного тирана и одного бункерного деда".

"Вместо этого советуем вам изменить "ингредиенты" и стать свободным народом, а не насильственно заключенными. А до этого - ешьте сами, не подавитесь. К себе вас не зовем и настоятельно советуем оставаться на своей территории. В противном случае пожалеете!" - предупредили украинские пограничники.

В чем суть ИПСО

Белорусские пограничники в районе реки Желонь в Гомельской области Беларуси включили аудиозапись о якобы "схожести" борщей.

"Товарищи, украинские пограничники, не забывайте о том, что белорусский и украинский борщ очень похожи между собой. Безусловно, есть незначительные отличия - к украинскому борщу, как правило, добавляют фасоль, а в белорусском борще больше картофеля", - утверждает женский голос на аудио, убеждая, что якобы "это тот самый борщ".

В случае, если украинским пограничникам не из чего будет готовить национальное блюдо, белорусские пограничники советуют перейти на их сторону.