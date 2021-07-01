Сучасна система реабілітації в Україні: закон ввели в дію

Чинності закон набув наступного дня, а у дію його ввели через півроку.

Він передбачає надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в установах охорони здоров'я з самого початку захворювання або травми, а також описує реабілітаційну допомогу до отримання статусу особи з інвалідністю.

Вводиться індивідуальний реабілітаційний план, який реєструє усі наявні функціональні обмеження пацієнта, а також повний обсяг реабілітаційних втручань.

В Україні з'явиться новий вид господарської діяльності - "реабілітаційна практика". Вона вимагає окремого ліцензування, ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров'я і принципово відрізняється від господарської діяльності у вигляді "медичної практики".