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Сучасна система реабілітації в Україні: закон ввели в дію

Автор: Юлія Струк

В Україні ввели сучасну систему реабілітації в установах охорони здоров'я. Сьогодні відповідний закон ввели в дію.

Документ 30 грудня 2020 року опублікували у виданні "Голос України".

Чинності закон набув наступного дня, а у дію його ввели через півроку.

Він передбачає надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в установах охорони здоров'я з самого початку захворювання або травми, а також описує реабілітаційну допомогу до отримання статусу особи з інвалідністю.

Вводиться індивідуальний реабілітаційний план, який реєструє усі наявні функціональні обмеження пацієнта, а також повний обсяг реабілітаційних втручань.

В Україні з'явиться новий вид господарської діяльності - "реабілітаційна практика". Вона вимагає окремого ліцензування, ґрунтується на реабілітаційній стратегії охорони здоров'я і принципово відрізняється від господарської діяльності у вигляді "медичної практики".

Нагадаємо, на початку грудня 2020-го Верховна рада схвалила цей законопроект. За нього проголосували 288 парламентаріїв.

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