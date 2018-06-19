Сукупні статки мільйонерів світу вперше перевищили 70 трлн доларів

За минулий рік воно зросло на 10,6%

Сукупні статки всіх доларових мільйонерів у світі зросли на 10,6% у 2017 році і вперше перевищили 70 трлн доларів. Про це говориться в огляді компанії Capgemini SA World Wealth Report.

Згідно з даними звіту, кількість заможних людей (high-net-worth individual, HNWI) збільшилися на 1,6 млн осіб у минулому році, причому три чверті нових мільйонерів припадає на Північну Америку і Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР).

Кількість людей, які інвестуються активи яких оцінюються як мінімум в 1 млн доларів без урахування основного місця проживання, у Північній Америці становить 5,66 млн у HNWI, в Європі - 4,83 млн, АТР - 6,18 млн, на Близькому Сході - 660 тис., в Латинській Америці - 600 тис., в Африці - 170 тис. При цьому в США, Німеччині, Японії і Китаї на кінець 2017 року проживало 61,2% всіх доларових мільйонерів світу.

Сукупний статок мільйонерів зросла в минулому році у всіх регіонах світу, максимальне зростання зафіксоване в АТР - на 14,8%, на другому місці-Північна Америка - на 10,3%. Стан азіатських багатіїв оцінюється в цілому в 21,59 трлн доларів, північноамериканських - 19,79 трлн доларів і європейських - 15,85 трлн доларів.

Майже третина стану багатих громадян світу зберігається в акціях (30,9%), трохи менше - в грошових коштах і еквівалентах (27,2%), на нерухомість припадає 16,8%.

Наголошується, що заможні люди проявляють все більший інтерес до криптовалютам - 29% опитаних мільйонерів охарактеризували свій інтерес як "високий". Не дивно, що тема найбільше популярна серед молоді: 71,1% молодих мільйонерів вважають важливим отримання інформації по криптовалютам від своїх інвестиційних керуючих проти 13% мільйонерів старше 60 років.

До 2025 року статки мільйонерів у світі може зрости до 100 трлн доларів, прогнозують аналітики Capgemini.

Capgemini - французька консалтингова транснаціональна корпорація зі штаб-квартирою в Парижі. З 180 тис. Працівників у більш ніж 40 країнах це одна з найбільших у світі компаній в області консалтингу, інформаційних технологій та аутсорсингу.

World Wealth Report використовує дані з 71 країни, на частку яких припадає 98% світового валового національного доходу і 99% капіталізації глобальних фондових ринків.

Нагадаємо, за підсумками 2017 року, наймолодшим українським платником податку, прибуток якого перевищує мільйон гривень, став семирічний житель Черкас. А найстаршому мільйонерові виповнилося 99 років, він живе в Києві.