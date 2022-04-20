Співвласники АТБ надали лікарні Мечнікова у Дніпрі обладнання для операційних

За його словами, співвласники найбільшої приватної компанії України допомогли придбати, а АТБ його доставила.

Медики лікарні імені Мечнікова та мешканці Дніпра отримали від співвласників АТБ також 5 операційних столів, 14 ламп для хірургічних операцій та апарат для рентгену.

Медики висловили вдячність співвласникам корпорації АТБ - обладнання допоможе врятувати сотні життів українців, особливо враховуючи складну воєнну ситуацію в країні та необхідність надання допомоги пораненим захисникам України та цивільним громадянам, які страждають від обстрілів окупантів.



У прес-службі компанії також зазначають, що корпорація АТБ, штаб-квартира якої розташована у Дніпрі, та її засновники постійно надають допомогу місцевим медикам: раніше лікарня імені Мечнікова була одним із отримувачів медичного обладнання від АТБ для протидії епідемії COVID-19, а в національних масштабах допомога корпорації медикам та українцям перевищила 250 млн грн.

Нагадаємо, з початку вторгнення російських військ до України АТБ також активно підтримує обороноздатність країни та реалізовує гуманітарні проекти, вартість яких вже перевищила 200 млн грн.

Компанія також активно надає гуманітарну допомогу мирним мешканцям у зонах бойових дій та під час евакуації із них, допомогу від АТБ отримують медичні установи, волонтерські організації та прихисткидля біженців.

У працюючих магазинах АТБ по всій країні діє загальнонаціональна програма збору гуманітарної допомоги та екіпірування на допомогу захисникам України - ці вантажі команда АТБ часто власноруч доставляє у місця з найбільшою потребою.