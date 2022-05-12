Співвласники АТБ купили для ЗСУ, ТРО та екстрених служб понад 130 авто на понад 100 млн гривень

Як уточнили в прес-службі, Її співвласники Євген Єрмаков і Віктор Карачун з самого початку російської війни проти України за власні кошти закуповують і передають транспортні засоби для потреб військових адміністрацій регіонів, воїнам ЗСУ і ТРО, а також для екстрених служб, зокрема Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Перша одиниця такого транспорту була куплена буквально в перші дні війни - 26 лютого - і була передана на потреби оборони. До нинішнього часу чисельність закуплених співвласниками АТБ Євгеном Єрмаковим і Віктором Карачуном автомобілів досягла 131 одиниці на суму понад 100 млн грн. І робота співзасновників АТБ в цьому напрямку триває", - розповіли в компанії.

Зокрема, співвласники корпорації АТБ закупили 53 транспортні засоби із вказаної кількості в Литві та передали їх на потреби Київської військово-цивільної адміністрації. Ще 6 автомобілів Mersedes Unimog передані на потреби міста Києва.

42 транспортні засоби з 131 були закуплені та передані для потреб ДСНС та її пожежних підрозділів, військовим адміністраціям Міст Дніпро та Кривий Ріг.

Ще 30 легкових автомобілів, з яких 7 новеньких пікапів Mitsubishi L200 були закуплені співвласниками АТБ за власні кошти і передані для потреб Криворізької та Дніпропетровської ВЦА, а також воїнам ЗСУ та ТРО в регіоні.

Раніше повідомлялося, що співвласники корпорації АТБ Євген Єрмаков і Віктор Карачун допомогли закупити і передати медикам лікарні імені Мечникова в Дніпрі обладнання для операційних, а співробітники АТБ доставили цей дар, що став частиною масштабних гуманітарних проектів корпорації.

Сума гуманітарної допомоги українцям від корпорації АТБ з початку повномасштабної військової російської агресії на території України перевищила 200 мільйонів гривень. Ці кошти компанія спрямовує на допомогу мирним жителям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям та притулкам для біженців.

В рамках реалізації корпорацією АТБ національного проекту зі збору в своїх магазинах для підрозділів ЗСУ та ТРО гуманітарної допомоги, продуктів та екіпіровки захисникам України передано понад 100 тонн життєво важливих вантажів, які команда мережі часто доставляє самостійно в місця з найбільшою потребою