Радник Трампа поставив ультиматум армії Венесуели

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

США можуть запровадити нові санкції проти Венесуели, якщо військові не розблокують кордон для доставки гумпомощи

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордон з Колумбією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.

Зокрема, радник Дональда Трампа заявив, що венесуельські військові повинні розблокувати кордон для доставки гуманітарної допомоги країні. В іншому випадку Каракас сповістять про нові санкції.

"У військових Венесуели є вибір: прийняти демократію, захистити мирних жителів і дозволити доставку гуманітарної допомоги; або ж вони зіткнуться з великими санкціями та ізоляцією", - написав він.

Як повідомляє Reuters, нові санкції можуть бути оголошені вже наступного тижня. Планується, що в понеділок, 25 лютого, ситуацію у Венесуелі обговорять у столиці Колумбії - Боготі - віце-президент США Майк Пенс і низка лідерів латиноамериканських держав.

Зазначимо, що доставку гуманітарної допомоги Венесуелі організовувала опозиція, очолювана опозиціонером Хуаном Гуайдо, якого низка країн визнали в. о. президента країни.

Нагадаємо, під час зіткнень на кордоні з Колумбією президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що розриває дипломатичні відносини з Колумбією. Та в свою чергу оголосила, що відкликає своїх дипломатів з Кааракаса.