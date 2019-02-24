Радник Трампа поставив ультиматум армії Венесуели

США можуть запровадити нові санкції проти Венесуели, якщо військові не розблокують кордон для доставки гумпомощи
Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордон з Колумбією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.
Зокрема, радник Дональда Трампа заявив, що венесуельські військові повинні розблокувати кордон для доставки гуманітарної допомоги країні. В іншому випадку Каракас сповістять про нові санкції.
"У військових Венесуели є вибір: прийняти демократію, захистити мирних жителів і дозволити доставку гуманітарної допомоги; або ж вони зіткнуться з великими санкціями та ізоляцією", - написав він.
Як повідомляє Reuters, нові санкції можуть бути оголошені вже наступного тижня. Планується, що в понеділок, 25 лютого, ситуацію у Венесуелі обговорять у столиці Колумбії - Боготі - віце-президент США Майк Пенс і низка лідерів латиноамериканських держав.
Зазначимо, що доставку гуманітарної допомоги Венесуелі організовувала опозиція, очолювана опозиціонером Хуаном Гуайдо, якого низка країн визнали в. о. президента країни.
Нагадаємо, під час зіткнень на кордоні з Колумбією президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що розриває дипломатичні відносини з Колумбією. Та в свою чергу оголосила, що відкликає своїх дипломатів з Кааракаса.