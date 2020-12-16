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Радник Трампа з нацбезпеки перервав поїздку в Європу через кіберзломи РФ

Автор: Инна Собора

Радник Білого дому з національної безпеки Роберт О'Брайен у вівторок перервав поїздку в Європу. Він повернувся до Вашингтона, щоб розібратися з кіберзломом російських хакерів.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела, О'Брайен планував провести зустрічі з питань національної безпеки з приводу інциденту в Білому домі після свого повернення.

Під час своєї поїздки він відвідав Ізраїль і Францію, але скасував зупинки в Італії, Німеччині, Швейцарії та Великобританії. Він повернувся до Вашингтона у вівторок.

Раніше повідомлялося, що хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США. Вони отримали доступ до внутрішніх комунікацій.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.

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