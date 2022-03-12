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Радник президента не бачить значного девальваційного тиску на гривню

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Україна, Субота 12 березня 2022 13:24
Радник президента не бачить значного девальваційного тиску на гривню Фото: радник президента України Олег Устенко (focus.ua)
Автор: Олександр Білоус

Золотовалютні резерви України з початку війни скоротилися несуттєво та становлять 27,5 мільярдів доларів. Запас витривалості української економіки досить значний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Олега Устенко.

Як зазначив Устенко, економіка повністю переведена на військові рейки в тих регіонах, де йдуть активні бойові дії, а що стосується інших регіонів, то вони продовжують працювати.

"Скільки ми зможемо це витримати? - ми зможемо це витримати стільки скільки буде треба для нашої перемоги і коли ми говоримо про нашу економіку, то запас витривалості, який у нас був в українській економіці, який здавався не таким великим, він зрештою достатньо великий", - зазначив він.

За його словам, золотовалютні резерви становлять 27,5 мільярдів доларів.

"Тобто загалом немає девальваційного тиску і гривня перебуває під контролем, а до початку агресії у нас було близько 30 мільярдів доларів", - сказав Устенко.

За його словами, у частині бюджету були зрушення.

"Перш за все було направлено багато коштів на безпеку і оборону, тобто бюджет виконує всі свої соціальні зобов’язання, які повинен був виконувати. Ми абсолютно стабільно збільшуємо наші видатки, бо у нас йде постійне не кредитне фінансування, яке зараховується до нашого бюджету. Тобто наша ситуація навіть попри те, що ми страждаємо від війни - набагато стабільніша, ніж у ворога", - додав Устенко.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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