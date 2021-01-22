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В Раді Європи висловили співчуття у зв'язку з пожежею в Харкові

Автор: Даша Харченко

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відреагувала на пожежу в будинку для літніх людей у Харкові. Вона висловила співчуття родинам загиблих.

Про це повідомив її речник Деніел Хольтген у Twitter.

Вона висловила співчуття від імені Ради Європи родинам загиблих та народові України та побажала якнайшвидшого одужання постраждалим.

"Я глибоко засмучена загибеллю людей внаслідок сьогоднішньої трагічної пожежі в будинку для літніх людей у Харкові" - заявила Пейчинович-Бурич.

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21 січня у Харкові у будинку для літніх людей спалахнула пожежа.

Внаслідок трагедії загинули 15 осіб, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. А Державне бюро розслідувань має намір перевірити харківське управління ДСНС на можливу недбалість при перевірках та інших методах контролю пожежної безпеки.

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