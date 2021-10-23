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Рада суддів обрала кандидатів до Етичної ради: список

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Київ, Субота 23 жовтня 2021 15:31
Рада суддів обрала кандидатів до Етичної ради: список Фото: голова Ради суддів Богдан Моніч (rsu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада суддів України 23 жовтня обрала кандидатів до Етичної ради за своєю квотою. За підсумками таємного голосування обрано четверо претендентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради суддів.

За результатами таємного голосування з восьми претендентів обрано чотири кандидати, які набрали понад 16 голосів:

  • Кишакевич Лев Юрійович - суддя Верховного Суду в касаційному кримінальному суді (26 голосів);
  • Трясун Юрій Ростиславович - суддя Київського апеляційного суду (24 голоси);
  • Сіверін Володимир Іванович - суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці (20 голосів);
  • Чумаченко Тетяна Анатоліївна - суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді (17 голосів).

Жодного з претендентів не підтримав один проголосувавший. Кандидатури переможців голосування направлені до Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Рада суддів з 21 вересня оголосив повторний відбір бажаючих стати представниками в Етичній раді.

Зазначимо, наприкінці вересня в коментарі РБК-Україна голова Ради суддів Богдан Моніч повідомив, що орган можуть позбавити права формувати Етичну раду.

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