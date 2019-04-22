Рада Федерації РФ схвалила закон про ізоляцію Рунета

Рада Федерації Росії схвалила законопроект про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Автори законопроекту пропонують створити технічну можливість російському сегменту мережі працювати автономно від світового інтернету.

У Держдумі РФ заявили, що законопроект підготовлений "з урахуванням агресивного характеру прийнятої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США".

Тепер документ має підписати президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, 16 квітня Державна дума РФ прийняла в третьому остаточному читанні законопроект про "суверенний інтернет".

Згідно з документом, влада РФ зможуть контролювати точки з'єднання інтернету в країні з зовнішнім світом. Також в законі прописана можливість створення інфраструктури, яка дозволить російському сегменту працювати ізольовано, якщо оператори зв'язку не зможуть підключитися до кореневих серверів інтернету за кордоном.

Відповідати за функціонування інтернету в країні буде Роскомнагляд. Закон вступить в силу 1 листопада 2019 року, проте окремі його положення діятимуть з 1 січня 2021 року.