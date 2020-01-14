Рада Євросоюзу оновила свій "терористичний список"

Рада Європейського союзу ухвалила оновлений "терористичний список ЄС", до переліку якого входять особи, організації та установи, проти яких вводяться санкції. Про це передає РБК-Україна із посиланням на сайт Ради ЄС.

Щодо санкцій, йдеться про заморожування рахунків і активів усіх із "терористичного списку" на території країн Євросоюзу у зв’язку із терористичною діяльністю.

"Вперше Рада ЄС утворила такий перелік на виконання резолюції РБ ООН після терористичної атаки 11 вересня 2001 року", - вказано на сайті.

Відомо, що Рада переглядає цей список щонайменше, раз на шість місяців, на основі будь-яких нових фактів або подій, пов'язаних із тероризмом.

Однак зазначений санкційний режим відокремлений від резолюцій Радбезу ООН, які спрямовані проти Аль-Каїди та Ісламської держави, оскільки ЄС має власний режим санкцій, який дозволяє автономно застосовувати обмеження проти Ісламської держави та Аль-Каїди, а також проти пов’язаних з ними осіб та установ.

Додамо, що серед 15 осіб, які підпадали під санкції ЄС після попереднього перегляду "терористичного списку" у серпні 2019 року, був названий іранський генерал-майор Касем Сулеймані, котрого нещодавно убили за наказом керівництва США.

Нагадаємо, за наказ вбити Сулеймані на американського президента Дональда Трампа збираються подати до суду. Зокрема, глава судової влади Ірану Сейєд Ебрагім Райсі заявив, що Іран подасть скаргу на Трампа у міжнародні суди.