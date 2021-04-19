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Рада ЄС схвалив космічну програму на 15 млрд євро

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 19 квітня 2021 20:21
Рада ЄС схвалив космічну програму на 15 млрд євро Фото: Рада ЄС схвалив космічну програму на 15 млрд євро (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Рада ЄС схвалив космічну програму на 2021-2027 роки. На фінансування програми буде виділено 14,8 мільярда євро.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

"Рада ЄС прийняла регуляторні правила введення космічної програми ЄС на 2021-2027 роки. Угода, досягнута в грудні минулого року з Європейським парламентом, відкрила шлях до якнайшвидшого прийняття цього проекту в другому читанні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, нові регуляторні правила покликані полегшити застосування європейського законодавства у сфері космосу, удосконалити наявні космічні програми, зокрема EGNOS, Galileo і Copernicus, ефективно виявляти можливі джерела небезпеки через космічний компонент ситуативного оповіщення (SSA) і забезпечувати для національних урядів канали захищеного супутникового зв'язку (GOVSATCOM)

Очікується, що Європарламент може прийняти цей документ у квітні. Після цього "космічні" регуляторні правила будуть вважатися формально прийнятим і будуть застосовуватися ретроспективно, починаючи з 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, в 2018 році Єврокомісія підписала угоду про співпрацю з Державним космічним агентством України. Зокрема, Україна співпрацює з ЄС в рамках програми спостереження і моніторингу Землі Copernicus.

Крім того, Україна сподівається створити супутникове угруповання космічного спостереження на основі сканерів середнього та високого дозволу.

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