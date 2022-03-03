RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада директорів OneWeb призупиняє всі запуски з Байконуру

Автор: Сергій Пишкін

Рада директорів британської компанії OneWeb прийняла рішення про зупинення запусків ракет із космодрому Байконур. Найближчий запуск очікувався 5 березня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт OneWeb.

5 березня очікувався запуск російської ракети-носія "Союз-2" з британським супутником зв’язку.

Тим часом у Росії погрожують нібито не повернути компанії гроші у разі скасування операції.

"Контракт сплачено повною мірою, ми гроші за нього отримали. Через форс-мажорні обставини, що виникли внаслідок агресивної політики Заходу та санкцій, що застосовувалися щодо Росії, ці гроші залишаться в Росії", - заявив гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США можуть ввести санкції всіх держкомпаній Росії, включаючи "Газпром".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан