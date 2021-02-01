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Радбез ООН терміново збереться через військовий переворот у М'янмі

Автор: Дмитро Левицький

Рада безпеки ООН терміново збереться на засідання для обговорення ситуації з військовим переворотом в країні М'янма на південному сході Азії. Засідання Радбезу ООН відбудеться у вівторок, 2 лютого.

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Про це повідомляє азійське агентство ANI.

Термінове засідання скликає Британія, яка зараз головує в Радбезі ООН.

"Я проінформувала членів ради, що ми в терміновому порядку висунемо наші плани щодо засідання Радбезу з питань М'янми", - сказала посол Британії в ООН Барбара Вудворд.

Нагадаємо, сьогодні у М'янмі затримали президента країни, а також держрадника, який фактично був очільником уряду країни. Разом з ними були затримані декілька політиків.

Після цього стало відомо, що у М'янмі стався військовий переворот. Військові захопили владу в країні та оголосили режим надзвичайного стану на цілий рік.

Як писало РБК-Україна, українським громадянам рекомендували утриматися від подорожей у М'янму через військовий переворот в країні.

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