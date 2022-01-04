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Радбез ООН про ситуацію навколо України: готові до усіх розвитків ситуації

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Вівторок 04 січня 2022 21:18
Радбез ООН про ситуацію навколо України: готові до усіх розвитків ситуації Фото: постійний представник Норвегії при ООН Мона Юуль (twitter.com/mona_juul)
Автор: Сергій Пишкін

Рада Безпеки ООН готова до будь-якого розвитку ситуації навколо України. Втім наразі рано говорити про конкретні кроки у разі загострення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова постійного представника Норвегії при ООН Мони Юуль.

"Поки що рано говорити, що ми робитимемо, якщо ситуація розвиватиметься так, як ви кажете (у разі загострення -ред.). Але можу запевнити, що ми готові до будь-якої ситуації, яка може виникнути, і уважно стежимо за тим, що відбувається", - заявив Юуль.

За словами постійного представника Норвегії при ООН, Рада провела достатню кількість зустрічей та прийняла безліч заяв, а також рішень у 2014 році.

"Але, звичайно, ми сподіваємось і молимося, щоб цього не сталося. І ми, як, і я впевнена, ви всі теж, вітаємо майбутні переговори між Росією та США на цю тему", - додала Юуль.

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